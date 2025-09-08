Giovedì a Bologna verrà sottoscritto un protocollo per sostenere il reinserimento sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Giovedì 11 settembre alle 16.30, presso la sala Anziani di Palazzo d’Accursio, verrà sottoscritto un protocollo finalizzato a sostenere la realizzazione dei percorsi di reinserimento sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Il documento è stato realizzato a seguito di un confronto tra Comune di Bologna, UIEPE – Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di Bologna, Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV ente gestore di VOLABO – CSV per la Città Metropolitana di Bologna, e il Coordinamento Carcere Navile, raggruppamento delle organizzazioni che si interessano di rapporti con l’istituzione penitenziaria di Bologna e le realtà di volontariato che operano per e con le persone detenute.

Il protocollo, della durata sperimentale di un anno, vuole favorire lo sviluppo di una rete di realtà territoriali disponibili ad accogliere persone inserite nello svolgimento di attività gratuita in favore della collettività, attraverso appositi accordi con l’UIEPE di Bologna, e mira a diffondere la conoscenza e l’incremento delle competenze per svolgere attività volontarie presso la sede UIEPE da parte delle realtà di volontariato.

Il protocollo prevede impegni distinti per ogni soggetto firmatario; per il Comune di Bologna, attraverso il supporto del Settore Quartieri Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione questi si sostanzieranno nel:

favorire la stipula di protocolli di inclusione sociale tra l’UIEPE di Bologna e le Case di Quartiere e altre realtà territoriali in rapporto con l’Amministrazione, da valutare di volta in volta insieme ai soggetti coinvolti

supportare l’individuazione di ulteriori realtà sociali disponibili all’accoglienza di persone inserite in percorsi di inclusione sociale, e favorire il collegamento con i Quartieri cittadini

mettere a disposizione, compatibilmente con le disponibilità correnti e le regolamentazioni vigenti, spazi utili per realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione di volontari che intendano accogliere soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, o espletare attività di volontariato presso l’UIEPE di Bologna

Nel corso dell’iniziativa organizzata per la sottoscrizione del protocollo, che si terrà giovedì 11 settembre alle 16.30 presso la sala Anziani di Palazzo d’Accursio e a cui sono stati invitati a partecipare gli Enti del Terzo Settore, saranno illustrati i contenuti salienti del documento, e verranno raccontate da parte di alcune associazioni testimonianze sulla realizzazione di progetti di accoglienza, inserimento in attività di volontariato e attività gratuita in favore della collettività.