Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl territoriali sulla vertenza Yoox

A seguito delle tre assemblee svolte nelle sedi di Yoox sul territorio di Bologna svolte nella giornata del 8 settembre 2025, viene proclamato a larghissima maggioranza la prima giornata di sciopero.

Le Lavoratrici e i Lavoratori hanno messo in atto al termine delle assemblee dei picchetti davanti alle sedi aziendali. Contestualmente le organizzazioni sindacali nazionali hanno inoltrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’istituzione di un tavolo di crisi urgente. A supportare le Lavoratori e i Lavoratori durante i presidi erano presenti rappresentanti delle confederazioni sindacali di Bologna e diversi esponenti della politica locale e Nazionale.

La richiesta rimane la medesima :” Ritiro immediato della procedura e apertura di un confronto serio atto a salvaguardare l’occupazione”.

Il giorno 10 settembre 2025 si terrà il primo tavolo di confronto a livello nazionale a cui seguiranno le assemblea presse le varie sedi nei giorni successivi.

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sui licenziamenti annunciati dalla piattaforma online di shopping di lusso Yoox. L’ordine del giorno è stato presentato dal consigliere Detjon Begaj (Coalizione civica) ed è stato firmato dai gruppi consiliari Partito democratico, Coalizione civica, Anche tu conti e Lepore sindaco.

L’ordine del giorno esprime solidarietà e sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici e invita a intraprendere e sostenere ogni iniziativa possibile volta al ritiro del piano di esuberi in Yoox e ad attivare i canali istituzionali di confronto tra le parti, creati e sottoscritti proprio al fine di dotarsi degli strumenti che evitano licenziamenti collettivi unilaterali.