Ex Caserma ‘Masini Aperta’ a Bologna: ripartono le attività nel vivaio urbano dell’ex Caserma

AppuntamentiBologna
Gli appuntamenti in programma a settembre

Dopo l’ultimo appuntamento di agosto, lo spettacolo teatrale C’era una volta: le storie di una Bologna fantastica a cura del Teatro degli Angeli, che lo scorso 5 agosto ha visto una grande partecipazione di pubblico, riprendono a pieno ritmo le attività negli spazi esterni dell’ex Caserma Masini, restituiti alla città e trasformati in un “vivaio urbano”.

Il cortile di via Orfeo 46 è infatti pronto a riaprire le sue porte a nuove iniziative che coinvolgono realtà del quartiere e cittadine. Nel corso di settembre sono in programma in particolare attività motorie, workshop e due nuovi spettacoli teatrali. Altri appuntamenti si aggiungeranno nel corso del mese.

Allestito con oltre 250 piante in vaso tra alberi e arbusti, il vivaio urbano dell’ex Caserma Masini rientra tra le sperimentazioni del percorso Bologna Verde. Il calendario condiviso di attività è invece l’esito di un percorso di coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni.

L’invito a partecipare è sempre aperto a tutti coloro che desiderano contribuire ad animare questo nuovo spazio condiviso con iniziative gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

Calendario di settembre:

  • 10 settembre, 10-11  Ginnastica dolce, a cura di Free Fitness
    (per partecipare contatta: andrean@freefitnessitalia.com o 3490609396)
  • 13 settembre, 18-19  C’era una volta… le torri, spettacolo teatrale a cura di Teatro degli Angeli
  • 18 settembre, 1920 Allenamento funzionale, a cura di Free Fitness
    (per partecipare contatta: andrean@freefitnessitalia.com o 3490609396)
  • 20 settembre, 15-18 Organizzare per vivere meglio: sostenibilità, spazio e tempo, workshop a cura di APOI – gruppo delle Professional Organizer dell’Emilia Romagna
  • 21 settembre, 18-19 Raccontami di Bologna, spettacolo teatrale a cura di Teatro degli Angeli
  • 24 settembre, 10-11 Ginnastica dolce, a cura di Free Fitness
    (per partecipare contatta: andrean@freefitnessitalia.com o 3490609396)
  • 25 settembre, 19-20 Allenamento funzionale, a cura di Free Fitness
    (per partecipare contatta: andrean@freefitnessitalia.com o 3490609396)

Per scoprire il calendario sempre aggiornato e inviare proposte di attività è possibile consultare questa pagina di Partecipa.

















