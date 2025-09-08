lunedì, 8 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCastel San Pietro Terme, grande successo per la Festa dello Sport al...





Castel San Pietro Terme, grande successo per la Festa dello Sport al Parco Casatorre

BolognaCastel San PietroSport
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 6 settembre 2025 il Parco Casatorre si è animato con la “Festa dello Sport”, uno degli appuntamenti più attesi del Settembre Castellano, che ha richiamato centinaia di bambini, ragazzi e famiglie.

Dalle 16 alle 20, grazie all’impegno delle associazioni sportive locali, il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni, cimentarsi in prove libere e scoprire da vicino tante discipline diverse. Un pomeriggio di allegria, movimento e socialità, che ha confermato ancora una volta la forza dello sport come strumento di benessere, inclusione e aggregazione.

Grande entusiasmo anche per l’iniziativa della raccolta timbri, che ha incentivato i più piccoli – e non solo – a provare più attività, ricevendo in cambio un gadget ricordo presso l’Info Point in zona Bocciodromo.

Sul campo si sono alternati sport con la palla, arti marziali e danza, discipline all’aria aperta e su ruote, fino a specialità come tiro con l’arco, tessuti aerei, golf, autopodismo e Carrera, offrendo davvero a tutti la possibilità di trovare il proprio spazio e magari scoprire una nuova passione.

All’evento hanno partecipato, oltre alle numerose società sportive, anche la Croce Rossa Italiana e l’Ausl di Imola, che hanno arricchito la giornata con attività informative e momenti di sensibilizzazione. Presente inoltre il banchetto della Race for the Cure, che ha raccolto iscrizioni a sostegno della manifestazione dedicata alla lotta contro i tumori al seno.

Un sentito ringraziamento va alle ASD coinvolte, alla Pro Loco e a tutte le associazioni che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione.

«Siamo molto soddisfatti per il grande successo della Festa dello Sport – commenta il Consigliere comunale con delega allo sport Andrea Dall’Olio – È stata una bellissima giornata di comunità e partecipazione, che ha permesso a tanti giovani e famiglie di avvicinarsi allo sport, conoscere nuove discipline e apprezzare le realtà del nostro territorio. Un risultato che conferma l’importanza di iniziative come questa, capaci di unire divertimento, inclusione e promozione del benessere».

La Festa dello Sport 2025 ha confermato il suo ruolo di appuntamento irrinunciabile per la comunità castellana, capace di valorizzare le realtà sportive del territorio e di avvicinare grandi e piccoli al piacere dell’attività fisica.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.