Boom di persone nel weekend alla Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco

Tre giorni, piazze e strade piene. Ha fatto il boom il primo fine settimana della 44esima edizione della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia. «Nel weekend le piazze e le vie del capoluogo hanno dato un grande abbraccio collettivo alle migliaia di persone presenti; luoghi in cui la tradizione del Tortellino, tirato al mattarello e servito in brodo di cappone, è stata ancora una volta il filo conduttore di un racconto fatto di gusto, musica, solidarietà e memoria», chiosa il sindaco della Città, Giovanni Gargano.

Al centro, come sempre, il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, rigorosamente in brodo di cappone e tirato a mano dalle Maestre Sfogline. Tra venerdì, sabato e domenica la città si è animata grazie ad una serie di eventi – a partire dalla Notte Rosa, di cui parte dell’incasso sarà donato alla Casa delle Donne – che hanno attirato l’interesse del pubblico. Non solo. Il sabato ha visto i bambini protagonisti con “Pompieropoli”, l’iniziativa dei Vigili del Fuoco che ha permesso ai più piccoli di vivere da vicino l’esperienza di chi ogni giorno protegge la comunità. Ieri il corteo e la cerimonia del XXIV Raduno Regionale ANVVF hanno reso omaggio all’impegno e al valore dei Vigili del Fuoco, stringendo ancora di più il legame con la comunità in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Civile Diego Paderni nostro concittadino. Grande successo anche per i tre spettacoli, Kiwi Summer Tour, ARTPOP, il tributo a Lady Gaga, e Sanremo Insieme con la partecipazione di Marino Bartoletti. Nella giornata di domani, a partire dalle ore 17.30 in Piazza della Vittoria, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinale Matteo Maria Zuppi, votata dal Consiglio comunale lo scorso 31 marzo: il territorio di Castelfranco Emilia è l’unico, in provincia di Modena, a fare riferimento alla Diocesi di Bologna, con il Cardinale che è spesso in visita a svariate realtà della zona. Alla sera, dalle 21.30, protagonisti Marco Ligabue e Andrea Barbi.

«Questa edizione della Sagra del Tortellino ha dimostrato, ancora una volta, che il Tortellino non è soltanto un piatto ma un simbolo di identità, un motivo di orgoglio e un’occasione per ritrovarsi valido a tutte per le età. Castelfranco Emilia ha celebrato la sua tradizione con entusiasmo e con la consapevolezza che, tra note, sorrisi e sapori, si costruisce il futuro custodendo le radici. Il Tortellino è un abbraccio, e proprio l’abbraccio è ciò che unisce la comunità e il territorio di Castelfranco Emilia: le migliaia di persone che stanno affollando strade e piazze sono la testimonianza che si sta costruendo qualcosa di molto importante. Un ringraziamento sentito e sincero a tutti i Volontarie e le Volontarie che danno qualità a tutto questo», sottolinea il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.