domenica, 7 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ReggianoRitrovata la persona dispersa in zona boschiva presso il rifugio Segheria a...





Ritrovata la persona dispersa in zona boschiva presso il rifugio Segheria a Civago

Appennino ReggianoCronacaIn evidenza Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La stazione monte Cusna del Soccorso Alpino, questo pomeriggio è stata impegnata nella ricerca di una persona che risultava dispersa lungo il sentiero 603 che da Civago conduce al rifugio Segheria nel comune di Civago.

L’uomo, un 65enne, si trovava con una comitiva impegnata in un’escursione quando il gruppo ha perso le tracce sue tracce e, allarmato, ha attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno iniziato le ricerche, fino a che non hanno ricevuto la chiamata da parte di un signore che comunicava loro che il disperso era giunto all’abitato di Romita e che stava facendo rientro verso il rifugio Segheria. I tecnici, dopo essersi messi in contatto con il disperso, hanno concordato il luogo di ritrovo nei pressi del rifugio per valutare le sue condizioni e riaccompagnarlo in sicurezza a Civago.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.