Policlinico di Modena: da lunedì 8 settembre comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2

Grazie a un investimento di oltre 180.000 euro. I lavori termineranno il 31 ottobre 2025 e riporteranno a nuovo la facciata

Proseguono i lavori di ristrutturazione del Policlinico di Modena. Da lunedì 8 settembre, un nuovo cantiere si materializzerà sulla facciata dell’ingresso 2 (Corpo C) e consentirà una completa riqualificazione di questa facciata. Dal punto di vista della viabilità, nulla cambierà per i cittadini che dovranno solo prestare attenzione alla segnaletica, quando faranno manovra con le proprie auto. L’intervento terminerà il 31 ottobre 2025.

I lavori ammontano complessivamente ad €. 180.865,00 (IVA compresa) e riguarderanno la rimozione dell’intonaco esistente deteriorato e il suo completo rifacimento, con la conseguente tinteggiatura finale. Verranno eseguiti anche tutti gli interventi accessori, necessari alla “messa a nuovo” della porzione di facciata. 

















