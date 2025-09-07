La Roma vince la XIV edizione del Memorial Nardino Previdi

La Roma vince l’edizione numero quattordici del Memorial Nardino Previdi. Il capitolo finale di questa edizione del Torneo si è disputata allo stadio “Ferrarini” di Castellarano. In una bella giornata, caratterizzata da un bel sole ed una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, si sono affrontate le squadre che hanno meritato di giocarsi il titolo nella finalissima. Il Bologna è arrivato in finale dopo aver battuto, in semifinale, i campioni uscenti dell’Hajduk Spalato.

I giallorossi sono arrivati alla finale dopo aver superato l’Hellas Verona sul sintetico di San Michele. Inizia la partita, le due squadre si studiano, dopo poco più di dieci minuti arriva il gol del vantaggio per gli emiliani, i rossoblu vanno in vantaggio con Pazzi che batte Carta con un preciso diagonale. La Roma però non demorde e trova la rete dell’1-1 con Antonetti che insacca dopo un bel cross dalla sinistra. Termina il primo tempo, a Castellaranao, sull’1-1. La seconda frazione inizia col botto, la Roma mette la freccia e trova il gol del sorpasso, il 2-1 capitolino porta la firma di Sperlonga. Gli uomini di mister Ciaralli meritano di più dei rivali ed infatti trovano anche il gol del 3-1 con Ferretti. La Roma è letteralmente padrona del campo, il Bologna prova a sfruttare gli spazi concessi senza mai pungere gli avversari, i ragazzi romani trovano anche il gol del poker con Basile che batte per la quarta volta Nobili e sigla il 4-1. Il Bologna prova a reagire ma non basta, la partita scorre fino al termine con la Roma che è stata brava a gestire il risultato. L’arbitro fischia tre volte, dopo tre minuti di recupero, e pone fine alla contesa ed al torneo, la Roma vince l’edizione numero quattordici del Memorial “Nardino Previdi”.

BOLOGNA 1

ROMA 4

Bologna: Nobili, Frassineti (26’st Specchia), Del Bianco, Angelini (6’st Liberti), Deffo, Barbieri (14’st Mezzetti), Bertuzzo, Ardeni, Lima, Viti, Pazzi (6’st Coden). A disposizione: Martella, Monti, Mezzetti.

Roma: Carta, Dattilo, Chieffallo, Gargiulo (20’st Mastropietro), Antonetti, Cancedda (31’st De Benedetto), Ferretti (20’st Dos Santos), Giannelli (28’st Salvati), Sperlonga (28’st Salvarani), Persutti, Basile (31’st Bartolini). A disposizione: Musella, Soares, Mastropietro. All. Ciaralli

Arbitro: Sena di Modena

Reti: 11’pt Pazzi, 21’pt Antonetti, 2’st Sperlonga, 5’st Ferretti, 16’st Basile

PREMI SPECIALI:

– PREMIO FAIR PLAY: GIOVANNI CECCARELLI (ALLENATORE BOLOGNA)

– MIGLIOR ALLENATORE: MARCO CIARALLI (ROMA)

– CAPOCANNONIERE: BASILE (ROMA)

– MIGLIOR GIOCATORE: LIMA (BOLOGNA)

