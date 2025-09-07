Due incidenti stradali in poche ore sulla A14 nel bolognese

Questa mattina intorno alle 7:00, due autovetture sono rimaste convolte in un incidente stradale avvenuto sulla A14, km 33 nord nel territorio di Castel San Pietro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con squadre da Medicina ed Imola e l’autogrù dalla sede centrale. Due i feriti soccorsi dai sanitari del 118, sul posto assieme alla Polizia Stradale.

Ieri in serata un altro grave incidente si è verificato sulla A14, km 41 Nord nel territorio del comune di Dozza. Un giovane è uscito di strada alla guida della sua autovettura, capottando a lato carreggiata. Il ragazzo, incastrato nelle lamiere, è stato estratto dai Vigili del fuoco ed elitrasportato al Maggiore di Bologna in elicottero.