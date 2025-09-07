“Dove è finito il Green Deal?” appuntamento a Formigine mercoledì 10 settembre

Circolo Legambiente Chico Mendes, in occasione del Settembre Formiginese, organizza una conferenza dal titolo: Dove è finito il Green Deal? Ovvero l’insieme delle riforme con cui l’Unione Europea si era data l’obiettivo di diventare entro il 2050 il primo continente a impatto climatico zero.
L’appuntamento è per mercoledì 10 settembre – ore 20:45 – presso la Sala Loggia in Piazza Repubblica 5 a Formigine.
Se ne parla insieme al dott. Matteo Mascia, Coordinatore del Progetto Etica e Politiche Ambientali presso la Fondazione Lanza di Padova (Centro Studi in Etica Applicata).
Info: Circolo “Chico Mendes”- circolochicomendes@libero.it