Caso di positività di Chikungunya a Novellara. La persona è in buone condizioni

Bassa reggianaCronacaIn evidenza Reggio EmiliaNovellara
La Direzione dell’Azienda USL  IRCCS di Reggio Emilia informa che è stata accertata la positività di un caso di Chikungunya riguardante una persona residente a Novellara. Le condizioni della persona sono buone e il caso è correlato al focolaio di Carpi, dove la persona ha soggiornato per diversi giorni.

La chikungunya è un virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare Aedes (Aedes albopictus e Aedes aegypti). A scopo precauzionale, secondo quanto previsto dai protocolli regionali sulle arbovirosi e su proposta del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia, il Comune ha   autorizzato un trattamento di disinfestazione della zona interessata.

 

 

















