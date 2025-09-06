sabato, 6 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeIn evidenzaSassuolo: successo per la “Festa dello Sport”





Sassuolo: successo per la “Festa dello Sport”

In evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si è svolta oggi, sabato 6 settembre, presso il polo Scolastico di via Nievo, la prima edizione della “Festa dello Sport”: una giornata intera in cui oltre 50 realtà del territorio erano presenti per promuovere i sani stili di vita sportivi e contrastare il drop out, tema centrale dell’evento. Numerosissime le famiglie e i ragazzi in una giornata di festa che ha fatto conoscere e provare tante discipline insieme alle associazioni e alle società sportive sassolesi, totalmente ad ingresso gratuito.

In chiusura  “Quattro chiacchiere col Sassuolo” – Incontro con ospiti del mondo calcistico: presente Alessandro Terzi, Direttore Sviluppo Area Calcio Femminile del Sassuolo Calcio.

Nel corso del pomeriggio le interviste della nostra radio a numerosi esponenti delle varie società e associazioni presenti, riascoltabili su questa pagina

 

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.