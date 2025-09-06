sabato, 6 Settembre 2025
San Felice sul Panaro, grande festa per i trent’anni della comunità socio-sanitaria ‘Il Ponte’ per persone con disagio psichico

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Ha ‘spento’ trenta candeline la comunità residenziale diurna il Ponte di San Felice sul Panaro che accoglie persone con disagio psichico ed è gestita dalla società cooperativa sociale Gulliver di Modena nell’ambito dei servizi residenziali per la salute mentale dell’ Azienda USL.

Venerdì 5 settembre il compleanno è stato festeggiato con un grande evento nella sede di via Ferrino a cui hanno partecipato i pazienti assieme alle loro famiglie, tanti cittadini, i sindaci di Mirandola e San Felice sul Panaro Letizia Budri e Michele Goldoni, il presidente dell’Unione dei Comuni Area Nord Marco Poletti, i professionisti sanitari del Dipartimento di salute mentale dell’Azienda USL assieme alla Direttrice del Distretto sanitario di Mirandola Anna Maria Ferraresi, la direttrice generale della cooperativa Gulliver Marta Puviani.

L’evento è iniziato alle 16.30 con un momento di confronto e riflessione su questi trent’anni di attività e sulle prospettive future, è seguito un rinfresco e un djset e intrattenimento con i musicisti di Radio Rulli Frulli.

La comunità ospita 11 persone nel centro residenziale (aperto 365 giorni all’anno) e quattro persone nel centro diurno, aperto da lunedì a sabato. Le attività sono gestite da un team multidisciplinare composto da psicologi, infermieri, educatori, terapisti, operatori

















