Reggio Emilia: rapinatore immortalato e smascherato, la vittima lo fotografa e i carabinieri lo denunciano

Una rapina violenta, consumata nelle vicinanze della stazione storica di Reggio Emilia, si è trasformata in un clamoroso autogol per l’aggressore: la vittima, grazie a sangue freddo e a due fotografie scattate il giorno successivo, ha permesso ai Carabinieri della stazione di Corso Cairoli di identificare il presunto responsabile.

Per questi motivi con l’accusa di rapina aggravata i Carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 32 anni senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti la sera del 23 agosto, intorno alle 22:00, in viale IV Novembre a Reggio Emilia, un 47enne residente in città, mentre si trovava con un amico, è stato avvicinato da uno sconosciuto.

Con la scusa di un saluto amichevole, l’uomo lo ha cinto al collo tentando di sorprenderlo. Alla reazione della vittima, il giovane ha rotto una bottiglia di vetro e ha cercato di colpirlo, ma il colpo è stato evitato grazie alla pronta reazione del 47enne. Nonostante ciò, l’aggressore è riuscito a strappare la collana d’oro che il malcapitato portava al collo, rompendola in due parti: una recuperata dall’uomo derubato, l’altra portata via dal rapinatore, fuggito a gran velocità.

Il giorno seguente, la vittima si è recata nuovamente sul luogo dell’aggressione, notando la presenza del presunto autore della rapina. Senza esitazione, ha scattato due fotografie e le ha consegnate ai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli. Grazie alle immagini e alla testimonianza dell’amico presente ai fatti, i militari hanno riconosciuto il presunto autore: un 37enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Raccolti gravi indizi di responsabilità, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di rapina aggravata. La vittima, fortunatamente illesa, non ha richiesto cure mediche. Decisivo, invece, il suo coraggio e la prontezza nel fornire prove concrete che hanno incastrato il rapinatore.