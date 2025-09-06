Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio in zona Bolognina, ancora un arresto

domenica, 7 Settembre 2025
Continua l’intensa attività Polizia di Stato nel quartiere Bolognina con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, mediante servizi mirati di pattugliamento del territorio.

Nel pomeriggio del 4 settembre è stato arrestato un cittadino marocchino, classe 2002, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, durante un servizio di osservazione, ha notato due soggetti in atteggiamenti sospetti tra via Matteotti e  via Serlio.

Uno di questi, il pusher marocchino, è stato visto andare in direzione di via Serlio fino ad arrivare in via Bigari, dove è stato visto prelevare un involucro di sostanza dall’angolo del muro di cinta che confina con la Stazione.

A questo punto, gli Agenti hanno deciso di fermare il pusher marocchino, che ha cercato di darsi alla fuga; dopo aver colpito un operatore con un pugno all’altezza dell’addome, il pusher si è allontanato fuggendo in direzione di via Serlio. Durante l’inseguimento, l’Agente che era rimasto indietro a causa del colpo ricevuto, ha ricevuto l’aiuto di un cittadino che si è offerto di dargli un passaggio a bordo del suo scooter  fino a raggiungere il fuggitivo all’interno di un parco della zona.

Dopo un inseguimento, il 23enne marocchino è stato assicurato, ma continuava ad avere una condotta violenta e aggressiva non permettendo agli operatori procedere.

È stato trovato in possesso di 150 euro in contanti, e nella fuga è stato visto disfarsi di un involucro di sostanza, poi recuperato dagli Agenti,  contenente 15 grammi di cocaina; l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

















