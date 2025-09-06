Massimo Turrini al Rally Alto appennino bolognese

Appuntamento a Castiglione dei Pepoli per il Rally Alto Appennino Bolognese per Massimo Turrini (nella foto di Max Ponti), in coppia con Alessio Spezzani, a bordo della Citroen C2. Il pilota sassolese proverà a dare il massimo sulle strade felsinee su prove speciali storiche del panorama rallystico nazionale, ma mai precedentemente percorse.

L’obiettivo è essere competitivi come a Salsomaggiore in modo da raddrizzare una stagione partita storta con due ritiri nei primi appuntamenti della Coppa Rally di Zona.

“Andiamo al Raab cercando di fare bene – ha commentato Massimo Turrini – ripetendo la brillante prestazione del Salsomaggiore Terme dove mi sono giocato la vittoria di classe tutta la gara. Ringrazio Alessio Spezzani che mi affiancherà dato che Mirco Bucciarelli è impossibilitato per impegni lavorativi, la mia famiglia, la Pintarally e i partners che mi supportano”.

La competizione bolognese, tornata dopo anni di oblio, avrà cuore nevralgico a Castiglione dei Pepoli con prove speciali sull’Appennino a confine tra Emilia e Toscana e si disputerà nel fine settimana del 13 e 14 settembre 2025.