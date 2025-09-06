domenica, 7 Settembre 2025
La Polizia di Stato di Bologna arresta una persona per possesso di arma clandestina

Tempo di lettura Less than 1 min.
Nei giorni scorsi, a seguito di attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nata da una informativa di reato redatta dal Commissariato Santa Viola e sviluppata dalla Squadra Mobile, è stato tratto in arresto un cittadino italiano, quarantenne, incensurato, per possesso di arma clandestina.

L’arma, una pistola Beretta cal.6.35 con matricola abrasa, è stata rinvenuta all’interno dell’ abitazione dell’arrestato, nel quartiere Navile, ove si era entrati con decreto di perquisizione emesso dal P.M. titolare dell’indagine e, precisamente, all’interno di un comodino occultata in un calzino. Sono stati, altresì, rinvenuti 39 proiettili. Sono in corso accertamenti, anche tecnici, per verificare la provenienza dell’arma e se sia stata usata in eventuali episodi criminali.

















