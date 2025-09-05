Scontro auto-scooter: morta una donna a San Giorgio di Piano

Una donna di 41 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:30 a San Giorgio di Piano. E’ successo in via Mascherino dove lo scooter sul quale viaggiava la donna, condotto da un uomo, per cause in corso di accertamento è venuto a collisione con un’autovettura. Il conducente del motociclo, ferito in modo non grave, è stato trasportato dai sanitari – sul posto anche con l’elisoccorso – all’ospedale di Bentivoglio. Intervenuti i carabinieri.