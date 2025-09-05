Reggio Emilia: fermato per un presunto furto viene trovato con coltello da cucina nello zaino

È entrato in un supermercato del centro di Reggio Emilia per rubare pochi generi alimentari e uno spazzolino, ma nello zaino nascondeva anche un coltello da cucina. Nella tarda mattinata di martedì 2 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso il supermercato Despar di via Emilia San Pietro, fermando uno straniero senza fissa dimora e sequestrando l’arma bianca. Con le accuse di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, infatti, i militari hanno denunciato alla Procura un 41 georgiano in Italia senza fissa dimora.

Quando i militari sono giunti sul posto, l’uomo era già stato fermato dall’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, dopo che si era impossessato di alcuni generi alimentari e di uno spazzolino. La responsabile del negozio si è riservata di formalizzare apposita denuncia. Durante il recupero della refurtiva, la guardia giurata ha rinvenuto nello zaino dell’uomo un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 20 cm, di cui 9 cm di lama. L’arma bianca è stata immediatamente sottoposta a sequestro dai Carabinieri intervenuti. Acquisiti elementi di presunta responsabilità a carico del 41enne in relazione al reato di porto abusivo di armi, lo hanno quindi denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.