Poesia Festival 2025, gli appuntamenti dell’8, 9 e 10 settembre (serata d’onore)

Charles Bukowski: il poeta dell’ordinaria follia. A Villa Nicolai, nel Borgo Antico di Savignano sul Panaro alle ore 21:00 di lunedì 8 settembre, Alberto Bertoni racconta una delle figure più controverse del panorama poetico del Novecento, noto soprattutto per i suoi eccessi, le sue provocazioni, le sue sregolatezze, che lo hanno reso autore di culto. Con le letture di Andrea Santonastaso e gli interventi musicali di Gio Stefani (chitarra). Dalle ore 19:00, aperitivo poetico a cura di Proloco Savignano sP.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Centro Tazio Nuvolari.

Martedì 9 settembre alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Villa Cialdini a Castelvetro di Modena (loc. Cà di Sola), Alberto Bertoni racconterà La vita in versi, celebre raccolta lirica di Giovanni Giudici, che con ironia racconta una vita quotidiana in cui è facile immedesimarsi. Accompagnato dalle letture di Donatella Allegro e dagli interventi musicali di Emilia Zamuner (voce) e Francesco Scelzo (chitarra).

In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto al porticato della villa.

Serata d’onore mercoledì 10 settembre al Teatro Fabbri di Vignola, ore 21:00, con la lezione magistrale di Alba Donati. A seguire, Ron, celebre volto del panorama musicale italiano, regala al pubblico un viaggio musicale sotto forma di intervista teatrale, con Marco Caronna (attore e musicista) e Giuseppe Tassoni (pianista). La serata d’onore è promossa in collaborazione con la ditta OCMIS.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, www.poesiafestival.it