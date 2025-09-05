Il 13 settembre a Sassuolo una giornata di festa per la nuova scuola Vittorino Da Feltre

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 10, Sassuolo vivrà una giornata di festa dedicata all’inaugurazione della nuova scuola Vittorino Da Feltre, un evento atteso e di grande importanza per il quartiere Braida e per l’intera comunità cittadina.

La giornata sarà pensata per la scuola, le famiglie e il quartiere, con un ricco programma di iniziative che si svilupperanno dal mattino fino alla sera.

Programma

Ore 10.00 – Saluti istituzionali delle autorità locali

Ore 10.30 – Intervento del Coordinamento pedagogico

Ore 11.00 – Intermezzo musicale della Banda cittadina

Ore 11.30 – Benedizione della scuola e visita guidata ai nuovi locali

Ore 15.00 (Parco Le Querce) – Laboratori, giochi e attività sportive

Ore 17.00 – Merenda per tutti i bambini

Ore 20.30 (area cortiliva della scuola) – Proiezione gratuita del film “Il mio amico robot”

L’animazione le attività pomeridiane saranno a cura delle associazioni: Multisport, Gruppo Scout Sassuolo 1, Uncinettine Parco Amico, GET Sassuolo Madonna di Sotto, Acat, il Melograno, CSV, Coop La Lumaca, Circolo Scacchi “G.Barbieri”, Croce Rossa, con la merenda offerta da CIR.

“Si conclude un lungo percorso – sottolineano Maria Savigni e Maria Raffaella Pennacchia, rispettivamente Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici – per dare una nuova scuola al quartiere Braida e alla città di Sassuolo. Un percorso iniziato nel 2018 con la richiesta alla Regione di un finanziamento per la costruzione di un nuovo plesso scolastico, in sostituzione della precedente Vittorino Da Feltre, ormai inadeguata alle esigenze attuali.

Il progetto ha permesso anche di riqualificare un’area del quartiere, dove sorgeva l’edificio della vecchia mensa in stato di degrado. Una nuova scuola è un servizio fondamentale per la comunità e rappresenta anche un presidio di socialità. Siamo orgogliose che un’idea nata anni fa abbia trovato oggi la sua realizzazione”.

Infine, lunedì 15 settembre, in occasione dell’avvio ufficiale delle lezioni, il taglio del nastro con la partecipazione delle autorità e delle forze dell’ordine darà il benvenuto ai bambini e alle famiglie, inaugurando simbolicamente il nuovo anno scolastico a Sassuolo.