Droga al Pilastro: i carabinieri arrestano altri due spacciatori

I Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 24enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in via Dino Campana, per verificare la presenza di persone dedite alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti nel Rione Pilastro.

Alla vista del 24enne che si stava aggirando con fare sospetto, i Carabinieri lo hanno controllato, trovandolo in possesso di: tre pezzi di una sostanza del tipo hashish, peso complessivo 50 grammi circa, diciassette dosi di una sostanza del tipo cocaina, peso complessivo 6,40 grammi, dodici dosi di una sostanza del tipo eroina, peso complessivo 6 grammi e 215 euro in banconote di vario taglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli stessi carabinieri hanno arrestato un altro tunisino, questa volta un 29enne, pure lui senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo arresto è stato eseguito nel Giardino Omero Schiassi, a pochi metri dalla Scuola d’Infanzia Comunale “Ada Negri”, durante un’operazione contro la vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti nel Rione. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 27 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 325 euro in banconote di vario taglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, anche questo presunto responsabile è stato tradotto in un Istituto penitenziario a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

















