Controlli dei carabinieri per la sicurezza urbana a Cavezzo

Bassa modeneseCavezzoCronacaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nella serata di ieri, è stato svolto un servizio coordinato nel Comune di Cavezzo, finalizzato al contrasto dei furti, dei danneggiamenti e al rafforzamento della sicurezza per i cittadini.
Durante l’operazione, sono state identificate 25 persone, di cui 3 di nazionalità straniera, controllati 17 veicoli e sottoposti a verifica 2 esercizi pubblici.

L’attività ha rappresentato un ulteriore segnale della presenza capillare dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali.

L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Carpi si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo, disposto dal Comando Provinciale di Modena, volto a garantire ordine pubblico, legalità e serenità ai cittadini. La sinergia con le istituzioni locali e la collaborazione con la cittadinanza restano elementi fondamentali per il successo delle attività di vigilanza e contrasto alla criminalità.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.

















Redazione 1

