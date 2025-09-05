venerdì, 5 Settembre 2025
Bologna Missione Clima, concluso il bando per promuovere lo sviluppo di strumenti finanziari a sostegno della transizione ecologica

AmbienteBologna
Tempo di lettura Less than 1 min.

Quattro gli operatori bancari selezionati

Si è concluso il bando volto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori bancari per la realizzazione di prodotti bancari e strumenti di finanza dedicata e agevolata per l’efficientamento energetico degli edifici e lo sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Quattro gli operatori selezionati: Banca Etica, Cassa di Risparmio di Ravenna, Intesa San Paolo e Credito Cooperativo Emil Banca.

Ai partecipanti al bando è stato richiesto di proporre strumenti di accesso al credito a tasso e/o condizioni agevolate per favorire gli investimenti nella riqualificazione energetica degli edifici e nell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con questi principali obiettivi:

  • dare impulso alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera
  • aumentare l’autonomia energetica locale attraverso le fonti rinnovabili
  • migliorare il benessere abitativo della cittadinanza

Gli operatori selezionati parteciperanno in qualità di partner al Contratto Climatico di Bologna Missione Clima e, in coordinamento con il Comune, dovranno assicurare il monitoraggio e la divulgazione dei risultati ottenuti.

Quest’azione si annovera anche fra quelle che stanno progressivamente fornendo risposta alle richieste dell’Assemblea cittadina per il clima.

















Redazione 1

