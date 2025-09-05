venerdì, 5 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronaca34enne arrestato a Modena dalla Polizia di Stato che lo trova con...





34enne arrestato a Modena dalla Polizia di Stato che lo trova con quasi un etto e mezzo di droga

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per il reato
di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 2 settembre scorso, intorno alle ore 16.00, la Squadra Volante, nel corso
di un’attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, procedeva ad un controllo di un’autovettura in transito in viale Ciro Menotti, con a bordo due uomini.
I due uomini, alla vista della Polizia, parcheggiavano rapidamente e si davano alla fuga.

Gli agenti fermavano ed indentificavano il 34enne rinvenendo, all’interno del veicolo,
sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, come accertato da successiva prova narcotest, suddiviso in dosi pronte per la cessazione, per un peso complessivo di 148,33 grammi.

Nella giornata di oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come
richiesto da questa Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di
condanna irrevocabile.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.