Yoox, l’assessore regionale Paglia: la notizia dei licenziamenti è preoccupante

Siamo in stretto contatto con sindacati, Ministero e Città metropolitana, per attivare insieme un intervento a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori

“La notizia dei licenziamenti dei lavoratori Yoox ci sorprende e preoccupa: è una modalità che non ci sembra accettabile, né rispettosa di quelli che sono gli accordi del Patto per il lavoro e per il Clima della nostra Regione”.

Così l’assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, nel merito dell’annuncio da parte del colosso dell’e-commerce dell’avvio delle procedure per il licenziamento di 211 persone in Italia, circa 160 delle quali a Bologna, città in cui è nato il marchio oggi di proprietà di proprietà dei tedeschi Mytheresa.

“Ci risulta – aggiunge Paglia – che in tutte le interlocuzioni dei mesi passati, nel periodo precedente alla vendita dell’azienda, i lavoratori fossero sempre stati rassicurati dall’acquirente sul mantenimento dei livelli occupazionali. Seguiamo la vicenda molto da vicino e siamo in contatto con i sindacati, il Ministero e la Città metropolitana, per decidere insieme quali siano il modo e la sede migliore per attivare un intervento congiunto delle istituzioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”.

