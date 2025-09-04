Ultima Gara di Campionato Italiano di Tractor Pulling a Crosada

Crosada (Udine) si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di sport motoristici: sabato 6 settembre si svolgerà la settima e definitiva gara del Campionato Italiano di Tractor Pulling. Una competizione che, attesa da dieci anni in Friuli, promette di raccogliere un pubblico numeroso e entusiasta, pronti a vivere un pomeriggio all’insegna dell’adrenalina e del divertimento.

Il vero protagonista di questo appuntamento sarà il puller sassolese “Stars and Stripes”, che ha la possibilità unica di conquistare il suo quinto titolo italiano consecutivo. Un traguardo storico che non solo testimonia la straordinaria abilità di pilota e della squadra, ma anche la determinazione e la dedizione che hanno caratterizzato le ultime stagioni. Gli occhi di tifosi e appassionati saranno tutti puntati su di lui, pronto a scrivere una pagina memorabile nella storia del Tractor Pulling italiano.

Dall’altro lato del campo, ci sarà il temibile “Ford New Holland White Angel”, guidato dal mantovano Galletti Imerio, pronto a mettere a dura prova le ambizioni di “Stars and Stripes”. La sfida si preannuncia avvincente, con i piloti pronti a dare il massimo per conquistare il primo posto e il prestigioso scettro del campionato.

“È una grande emozione poter riportare il Tractor Pulling in Friuli dopo dieci anni di assenza,” ha dichiarato un portavoce degli organizzatori. “Ci aspettiamo un’affluenza straordinaria e una competizione di altissimo livello, viste le qualifiche di entrambi i concorrenti. Gli appassionati sognano di vedere “Stars and Stripes” coronare il suo sogno di quinto titolo, un risultato senza precedenti”.

Il Tractor Pulling è uno sport che combina potenza, tecnica e strategia, in cui i partecipanti devono trainare un carico pesante su una distanza prestabilita. Gli spettatori potranno vivere da vicino l’emozione del motore, il rombo dei trattori specializzati e il tifo di una folla pronta a sostenere i propri beniamini.