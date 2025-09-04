Sustainability: da Unioncamere Emilia-Romagna un servizio gratuito per accompagnare le imprese nella transizione sostenibile

Nell’ambito del progetto “Transizione energetica”, il sistema camerale dell’Emilia-Romagna mette a disposizione un servizio gratuito e personalizzato dedicato alle imprese dell’Emilia-Romagna.

Si chiama SUSTAINability e offre l’opportunità di approfondire temi legati alla sostenibilità e di ricevere indicazioni operative per integrarla e valorizzarla nel proprio modello di business.

L’utilizzo di SUSTAINability consente alle imprese di valutare in modo immediato il proprio livello di avanzamento nel percorso verso la sostenibilità. Al termine della compilazione del questionario viene generato un report chiaro e strutturato, che evidenzia le azioni già intraprese, le aree di miglioramento e le strategie da adottare per rafforzare la governance in chiave sostenibile.

I risultati possono essere condivisi all’interno dell’organizzazione, per accrescere la consapevolezza su tematiche ambientali e sociali, e verso l’esterno, con clienti, fornitori, istituti di credito e investitori, quale dimostrazione concreta dell’impegno dell’impresa. In questo modo si contribuisce a consolidare la competitività aziendale in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

SUSTAINability si propone dunque come punto di partenza per accompagnare le imprese nella costruzione di un futuro sostenibile.

Il servizio permette alle imprese della regione, a seguito della compilazione del report, di fissare incontri individuali e personalizzati, della durata di circa un’ora, con esperti e tecnici specializzati che forniranno un supporto concreto e su misura.

I prossimi colloqui si svolgeranno l’11 e il 29 settembre.

Gli incontri sono progettati per aiutare le aziende a:

Migliorare i processi aziendali per una maggiore efficienza.

Ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche ecologiche.

Accrescere la competitività nel mercato.

Durante le sessioni, verrà analizzata l’operatività aziendale, saranno individuate le aree di miglioramento e verranno proposte soluzioni personalizzate.

Al termine di ogni incontro, verrà elaborato un report di sintesi o un piano di azione che riassumerà le criticità, le opportunità e le indicazioni operative emerse durante il colloquio.

Per partecipare occorre iscriversi direttamente dal sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it.