Scossa di terremoto 3.0 all’Abetone

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registra dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 15:25 all’Abetone. Il movimento tellurico – ad una profondità di 13 km – è stato avvertito, oltre che all’Abetone, a Cutigliano, San Marcello Pistoiese e nei comuni modenesi di Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato e Fanano. Non si segnalano danni.