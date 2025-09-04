giovedì, 4 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaPiazza XX settembre: un nuovo bando per la gestione delle attività nell’area...





Piazza XX settembre: un nuovo bando per la gestione delle attività nell’area della piazza e del giardino

Bologna
Tempo di lettura 1 min.

Rimarrà aperto fino a venerdì 19 settembre

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Google Maps

Dopo la positiva sperimentazione avviata con la gestione temporanea del giardino di fronte al Cassero di Porta Galliera, si apre un nuovo bando con finalità di sicurezza integrata e rigenerazione urbana per favorire attività continuative da realizzare nell’area estesa di Piazza XX Settembre e del giardino adiacente.

Attraverso il bando, il Comune intende recepire proposte per la realizzazione di un calendario di iniziative varie, in un mix di attività culturali, ludiche, sportive, ricreative, sociali e commerciali, che si svolgeranno per una durata complessiva massima di tre anni in Piazza XX Settembre, sia nell’area compresa tra l’edificio Cassero di Porta Galliera, via Galliera e via Indipendenza, che nell’area opposta, compresa tra lo stesso Cassero, viale Pietramellara e via Indipendenza.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza e la riqualificazione dell’area valorizzando sia la piazza che il giardino, creando un ambiente gradevole per la sosta di famiglie, cittadini, city users e turisti anche attraverso l’installazione temporanea di oggetti quali, a titolo di esempio, recinzioni per aree giochi e attrezzature per il gioco e lo sport, food truck, tavolini e sedute, compatibilmente con la tutela dell’area.

La programmazione continuativa delle attività dovrà riguardare tutto l’arco della giornata ed essere modulata a seconda delle stagioni, con un calendario di iniziative da concordare con l’Amministrazione, senza escludere la presenza di altre attività compatibili.
Il progetto selezionato da bando riceverà supporto nella comunicazione attraverso i canali istituzionali del Comune di Bologna e godrà dell’esenzione dal pagamento del canone di occupazione.  L’Amministrazione potrà inoltre mettere a disposizione la presenza di street tutor e street host, la nuova figura di facilitatore all’uso dello spazio pubblico con competenze di mediazione culturale e sociale, rispetto per l’ambiente e contrasto alle discriminazioni, attivi nell’ambito del Piano della Notte.

Presentazione dei progetti entro e non oltre le ore 12  di venerdì 19 settembre 2025 esclusivamente tramite pec, all’indirizzo: culturapromozione@pec.comune.bologna.it
e in copia conoscenza all’indirizzo: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere un’email con oggetto “Avviso Piazza XX Settembre” all’indirizzo: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it

A questo link il bando: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/proposte-attivita-piazza-xx-settembre-finalita-sicurezza-integrata

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.