Muratori di Vignola, conclusi i lavori di riqualificazione delle aule al piano terra e primo piano

Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico che riguardano la scuola secondaria di primo grado Muratori. In mattinata, la ditta incaricata ha consegnato, ufficialmente, il blocco delle aule interamente riqualificate che sono situate al piano terreno e al primo piano (più un’aula del secondo piano), alla presenza della sindaca di Vignola Emilia Muratori, dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis e della responsabile dell’Ufficio Patrimonio Francesca Aleotti. L’incontro è stato anche l’occasione per eseguire un sopralluogo nell’immobile e verificare lo stato di avanzamento del cantiere.

Il fatto che le aule al piano terra e al primo piano siano già state rinnovate, compresi i servizi igienici al servizio degli alunni e del personale, consentirà già dal 15 settembre, primo giorno di scuola, il ritorno nella sede centrale delle classi che erano state spostate nella succursale, proprio a causa dei lavori. Verrà ripristinato, sempre entro il primo giorno di scuola, anche l’ingresso da via Di Vittorio che, grazie all’ausilio degli assistenti civici, torna ad essere “strada scolastica”, ovvero una strada chiusa al traffico veicolare in coincidenza con l’ingresso e l’uscita dei ragazzi dalle lezioni. Una parte delle classi, comunque, sulla base delle indicazioni della scuola, continuerà ad entrare da via Resistenza. Secondo il cronoprogramma dei lavori, entro la fine del mese di ottobre verranno consegnate all’uso scolastico anche tutte le aule situate al secondo piano dell’immobile. A quel punto, il cantiere rimarrà circoscritto al blocco centrale di collegamento tra le due ali dell’edificio, lavori che, comunque, arriveranno a conclusione entro dicembre.

“E’ davvero una grande soddisfazione poter riconsegnare alla popolazione scolastica un edificio completamente rinnovato, ma soprattutto sicuro – ha commentato la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Nella porzione di aule in cui i lavori sono ancora in corso, è ben visibile il tipo di armatura che è stata inserita nei muri per rendere antisismico l’intero immobile. Ringrazio, quindi, la dirigente, il personale docente e non docente, i ragazzi e le famiglie perché hanno saputo affrontare con serenità i disagi di questi due anni. Ringrazio davvero sentitamente i nostri uffici su cui è gravato, con i progetti PNRR, un carico straordinario di lavoro. Siamo però riusciti, grazie a questi fondi, a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare scolastico, un obiettivo cruciale per la nostra comunità”.

Tra i lavori conclusi anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento dell’aula Musica che, nei mesi scorsi, aveva avuto problemi di temperatura interna. Ricordiamo che il terzo stralcio dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio delle medie Muratori è stato possibile grazie a un milione e 78mila euro di fondi PNRR. Il Comune ha contribuito con 462mila euro per un costo totale dell’intervento pari a un milione e 540mila euro.