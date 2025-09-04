Festival “La Voce”: la bandiera di Emergency sventola dal palazzo comunale di Reggio Emilia

Da venerdì 5 settembre e per tutta la durata del Festival di Emergency 2025 la bandiera con la E cerchiata dei soccorritori internazionali sventolerà dal balcone della sede del Comune di Reggio Emilia in piazza Prampolini, all’ingresso di via Farini. La bandiera è stata consegnata nella mattinata di giovedì 4 settembre dai volontari del Festival al sindaco Marco Massari e all’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti.

Fino al 7 settembre, inoltre, l’adesione della città alla campagna “Questa bandiera R1PUD1A la guerra” si concretizza anche con l’illuminazione a luce rossa della fontana del Teatro Valli e nella proiezione all’interno della sala del cinema Rosebud di un breve video a tema. Inoltre, sulla facciata del Palazzo comunale, per tutta la durata del festival di Emergency “La Voce”, sarà esposto lo striscione “Questo Comune R1PUD1A la guerra” per sottolineare l’adesione del Comune di Reggio Emilia alla campagna contro la guerra ispirata all’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Comune di Reggio Emilia, il cui gonfalone è decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare per la Resistenza al nazifascismo, è infatti storicamente impegnato per la promozione dei diritti umani, della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale.

Emergency nei suoi oltre trent’anni di attività ha fatto della cura delle vittime il proprio obiettivo umanitario e civile, mettendo al centro la persona e i diritti umani senza alcuna discriminazione.

La vicinanza dell’Amministrazione comunale all’Associazione umanitaria si era appunto concretizzata ulteriormente lo scorso novembre con l’adesione alla campagna “Questa bandiera R1PUD1A la guerra” volta a ribadire il valore civile dell’Articolo 11 della Costituzione con cui donne e uomini della Costituente inserirono la pace tra i valori fondativi della democrazia italiana.