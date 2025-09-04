Contributo regionale per borse di studio e libri di testo

A partire da oggi, 4 settembre, e fino al prossimo 24 ottobre 2025 è possibile presentare domanda per borse di studio e libri di testo.

I ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado possono richiedere un contributo economico che copre parzialmente o totalmente l’acquisto dei libri di testo.

Per le famiglie degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni economiche disagiate, la legge prevede la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

Le domande dovranno essere presentate solo on line all’indirizzo https://scuola.er-go.it tramite una di queste modalità:

identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)

CIE (Carta d’identità elettronica)

CNS (carta nazionale dei servizi).

Per fare domanda è OBBLIGATORIO essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78

La domanda di contributo deve essere compilata online sul portale predisposto dalla Regione. Le scuole e il Comune di residenza effettuano le dovute verifiche entro i termini stabiliti; il Comune, effettuata l’istruttoria, liquida l’importo riconosciuto, sulla base delle risorse necessarie trasferite dalla Regione.

La Regione stabilisce il totale o parziale rimborso sulla base del numero di domande pervenute in rapporto all’entità del contributo stabilito in bilancio.

Tutte le informazioni, i moduli ed il link per accedere alla richiesta di contributo, sono disponibili sul sito internet del Comune di Sassuolo all’indirizzo:

https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi/educazione-e-formazione/libri-di-testo-contributi-scuole-secondarie