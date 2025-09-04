Bologna: pedone investito lungo via Levante, muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Un pedone 55enne originario del Bangladesh e residente a Bologna, ieri sera poco dopo le 20:00 è stato investito da un motociclo in via Levante a Bologna. Nonostante i soccorsi immediati, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al Maggiore. Feriti e trasportati in ospedale in codice di media gravità i due ragazzi di 26 e 22 anni che viaggiavano in sella alla motocicletta. La Polizia locale dovrà accertare l’esatta dinamica dell’incidente.