Sicurezza alimentare, sequestro di alimenti irregolari e sanzioni da parte dei Carabinieri del NAS

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma nei giorni scorsi hanno condotto una serie di ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. I controlli hanno portato al sequestro complessivo di 46,7 chilogrammi di prodotti alimentari irregolari e alla contestazione di violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 8.000 euro.

A Parma, presso una pizzeria, i militari hanno sequestrato 38 chilogrammi di pizze e focacce non tracciabili (circa 600 euro di valore commerciale) e riscontrato carenze igieniche e strutturali, tra cui sporcizia vetusta, ragnatele, carcasse di insetti striscianti, cappa di aspirazione priva di filtri e con colature di grasso, stoviglie usurate, promiscuità tra aree di lavoro e lavaggio tovaglie, utilizzo di contenitori non idonei per alimenti e guarnizioni di pozzetti congelatori divelte con presenza di muffa. Sono state contestate al legale responsabile violazioni amministrative che comportano sanzioni per un totale di 3.000 euro.

Nella Bassa reggiana, un’ispezione presso un supermercato ha portato al sequestro di 8,7 chilogrammi di prodotti di salumeria sottovuoto (200 euro di valore) privi di rintracciabilità, nonché alla rilevazione dell’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo nella preparazione di alcuni prodotti gastronomici. Il laboratorio presentava inoltre sporcizia vetusta su piani di lavoro, attrezzature e banchi frigo, oltre a contenitori accatastati che ostacolavano le pulizie. Sono state contestate violazioni amministrative per 3.000 euro.

Nella Bassa modenese, in un panificio, sono state riscontrate carenze igieniche nel deposito alimenti (ragnatele con aracnidi vivi, finestre senza barriere anti-insetti), celle frigo sporche e ceste del pane vuote con insetti. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

In provincia di Piacenza, in Val Trebbia, i Carabinieri del NAS di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar, accertando carenze igieniche all’interno della cucina, interessata dalla presenza di ragnatele su pareti e soffitto, pavimenti deteriorati, celle frigorifere sporche con eccessiva formazione di ghiaccio e confezioni di bevande stoccate a diretto contatto con il pavimento. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa per la quale sarà comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per assicurare la tutela della salute pubblica e il rispetto delle norme igienico-sanitarie in tutta la filiera alimentare.