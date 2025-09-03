mercoledì, 3 Settembre 2025
SETA S.p.A. in merito alle dichiarazioni di FIT-Cisl Reggio Emilia

Reggio EmiliaScuolaTrasporti
In merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa in data odierna dalla FIT-Cisl di Reggio Emilia, ed alle relative valutazioni qualitative e quantitative in esse contenute, “SETA rende noto che tali affermazioni sono infondate ed inutilmente allarmistiche”.

“Di concerto con l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia – prosegue la nota – SETA sta responsabilmente lavorando per organizzare l’avvio del prossimo servizio invernale, che partirà il prossimo 15 settembre e contempla tutte le percorrenze previste dal contratto di servizio in essere. Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che le corse maggiormente utilizzate dagli studenti non hanno subito riduzioni in questi anni, ed avranno sempre un’attenzione prioritaria da parte dell’azienda”.

 

















