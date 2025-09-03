Serie A Enilive 25/26, anticipi e postici che riguardano il Sassuolo

La Lega Serie A ha definito il programma degli anticipi e dei posticipi dalla 4^ alla 12^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 25/26.
Di seguito il calendario dettagliato dei neroverdi:
- 4^ Giornata | Inter-Sassuolo – domenica 21 settembre ore 20:45
- 5^ Giornata | Sassuolo-Udinese – domenica 28 settembre ore 12:30
- 6^ Giornata | Hellas Verona-Sassuolo – venerdì 3 ottobre ore 20:45
- 7^ Giornata | Lecce-Sassuolo – sabato 18 ottobre ore 15:00
- 8^ Giornata | Sassuolo-Roma – domenica 26 ottobre ore 15:00
- 9^ Giornata | Cagliari-Sassuolo – giovedì 30 ottobre ore 18:30
- 10^ Giornata | Sassuolo-Genoa – lunedì 3 novembre ore 18:30
- 11^ Giornata | Atalanta-Sassuolo –domenica 9 novembre ore 18:00
- 12^ Giornata | Sassuolo-Pisa – lunedì 24 novembre ore 20:45
Resi noti anche date e orari dei sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026: Como-Sassuolo si giocherà mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (diretta su Italia 1).