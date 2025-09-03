HomeVideo PillolePiantedosi "Dalla Chiesa è un esempio per tutti noi" <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ab9d0603&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9d0603' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a803d2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=231&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a803d2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a1fa5ad7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1fa5ad7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad4580c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad4580c9' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad0ee066&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0ee066' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a0ec3a8e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0ec3a8e' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3f3d80a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=22&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f3d80a' border='0' alt='' /></a> Piantedosi “Dalla Chiesa è un esempio per tutti noi” Video Pillole Tempo di lettura Less than 1 min. FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailStampaTelegram 03 Settembre 2025 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP Pillole <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ac0f4706&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac0f4706' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=aa9e9741&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa9e9741' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a129c241&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=32&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a129c241' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ad3595e0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad3595e0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ae306e98&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae306e98' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=aaf6ee36&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aaf6ee36' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3e28d12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3e28d12' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=af5083c5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af5083c5' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a9c62c27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9c62c27' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a5d5c14a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=42&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5d5c14a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a3f95c40&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f95c40' border='0' alt='' /></a> 03 Settembre 2025 Red IP FacebookInstagramTwitterYoutube Ultime notizie Bologna Cambio al vertice della Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera Bagnolo in Piano Bagnolo, attiva la Guardia Medica Straordinaria per la festa del paese