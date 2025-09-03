Modena: spacciatore arrestato in flagranza grazie ad una segnalazione tramite l’app “YouPol”

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 35 anni per il

reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 30 agosto scorso, intorno alle ore 15.00, la Squadra Volante interveniva

presso il Parco La Pianta Orizzontale, a seguito di segnalazione da parte di un cittadino tramite l’applicazione “YouPol” della Polizia di Stato, di una ricorrente attività di spaccio nel parco.

Tutte le Volanti presenti sul territorio arrivate sul posto, si erano sparse nelle varie uscite

del parco, al fine di effettuare un controllo più approfondito e impedire qualsiasi tentativo di fuga.

Alla vista della Polizia, infatti, il 35enne, in sella alla sua bicicletta, tentava di allontanarsi

rapidamente come per eludere il controllo.

Gli agenti fermavano ed identificavano l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, rinvenendo

nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina, come accertato da successiva prova narcotest, già suddivisa in 20 dosi pronte per la cessione, per un peso complessivo di 26,55 grammi, oltre alla somma di 465 euro in banconote di vario taglio.

La collaborazione di chi ha segnalato è stata determinante per l’arresto in flagranza e l’app

“YouPol” ha dimostrato di essere un prezioso strumento a servizio della sicurezza dei cittadini.

“You Pol” è scaricabile gratuitamente da dispositivi IOS e ANDROID e serve per

denunciare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni.

L’app dà, infatti, la possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi, immagini, video e file audio ai servizi di Polizia Giudiziaria e di chiamare direttamente dall’applicazione il 112 NUE (Numero Unico Emergenze).

Nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come richiesto da questa Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.