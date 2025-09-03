Lavori urgenti sulla rete idrica a Casalgrande

Per consentire la riparazione definitiva di una perdita riscontrata nell’adduttrice idrica DN 200 di via Statutaria a Casalgrande, i tecnici di Iren Acqua Reggio dovranno procedere alla sostituzione di un tratto di tubazione.
Al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza, le lavorazioni verranno eseguite nella serata di oggi, mercoledì 3, a partire dalle 23 fino alle 5 di domattina, giovedì 4 settembre.
Potrebbero pertanto riscontrarsi in questo periodo cali di pressione ed interruzioni del servizio idrico in Comune di Casalgrande nelle frazioni di Sant’Antonino e Veggia ed in Comune di Castellarano in località Cadiroggio.