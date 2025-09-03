Kerakoll acquisisce PAC Technologies a Dubai (EAU) per accelerare la crescita nella Regione MEA & GCC

Kerakoll S.p.A. (“Kerakoll”), Società Benefit certificata B Corp che opera a livello internazionale nel settore delle costruzioni, ha annunciato la finalizzazione dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di PAC Technologies LLC (“PAC”), situata a Dubai – Emirati Arabi Uniti.

L’accordo è stato firmato con International Development Company LLC, PAC Technologies LTD BVI e Michel Edmond Nachef (“i Venditori”).

PAC è specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di additivi per la macinazione del cemento, additivi per calcestruzzo e prodotti chimici per l’edilizia, oltre che materiali da costruzione in polvere e liquidi, ed è stata fondata nel 2007 da Michel Edmond Nachef. L’azienda attualmente ha un sito produttivo a Dubai Industrial City, che rifornisce gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi della regione. I prodotti e i sistemi PAC sono utilizzati in molti progetti di alto livello e hanno collezionato una lunga lista di referenze e approvazioni da parte di diversi professionisti.

“Questa acquisizione rappresenta per Kerakoll un ulteriore e audace passo avanti nella regione” ha sottolineato Saed Mattar, Regional Director MEA & GCC di Kerakoll Group. “Lo scopo dell’operazione è quello di integrare le persone, l’impianto di produzione e il know-how di PAC per produrre a livello locale i prodotti a marchio Kerakoll e accelerare il piano di sviluppo di Kerakoll Group nell’area”.

La localizzazione produttiva di Kerakoll consentirà all’organizzazione locale combinata di ampliare le opportunità di business per i clienti attuali e futuri, migliorando il livello di servizio al mercato. Kerakoll e PAC intendono valorizzare al meglio le conoscenze e le competenze dell’azienda: lo sviluppo del potenziale dell’attuale base di dipendenti sarà un pilastro strategico dell’operazione.

“L’acquisizione di PAC segna un avanzamento nel percorso di internazionalizzazione di Kerakoll” ha affermato Fabio Sghedoni, Vice Presidente di Kerakoll Group. “Il Medio Oriente è una regione che offre importanti opportunità con una solida domanda di soluzioni high-end: con questa nuova presenza al momento abbiamo tutti i mezzi per soddisfare le esigenze del mercato. Sono lieto di dare il benvenuto a Michel e a tutte le persone di PAC nel Gruppo Kerakoll. Sono fermamente convinto che insieme possiamo diventare un protagonista leader nella regione”.

“Con questa acquisizione strategica”, ha commentato Marco Zini, Group CEO di Kerakoll, “il nostro Gruppo continua a investire nell’espansione internazionale. Dopo una prima fase in cui abbiamo operato con Kerakoll Gulf, una filiale commerciale, ora siamo pronti a scalare la nostra presenza nella regione per portare al mercato la nostra innovazione sostenibile in termini di prodotti e nuove tecnologie, oltre alla nostra eccellenza nel servizio. L’acquisizione di PAC rappresenta la mossa perfetta per raggiungere i nostri obiettivi nell’area”.

Nell’operazione Kerakoll è stata assistita da BonelliErede come Legal Advisor, KPMG per le due diligence finanziarie e fiscali e TAUW per le due diligence EDD e ESG.