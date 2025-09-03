Intitolazione del Centro giovanile di Marzabotto a Federico Aldrovandi a vent’anni dalla sua uccisione

Sabato 6 settembre, alle ore 18:30, presso il piazzale della stazione ferroviaria di Marzabotto, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Centro Giovanile a Federico Aldrovandi, nel ventesimo anniversario della sua morte.

Il Centro Giovanile, i cui locali sono stati recentemente rinnovati e ri-arredati, è un luogo vivo e aperto nel quale si sviluppano diverse attività. Ospita diverse associazioni e gruppi ed è tornato ad essere un luogo di aggregazione soprattutto per i giovani della nostra Comunità.

A seguire, dalle 19:00, presso il campo sportivo, prenderà il via, all’interno della Monte Sole Cup, il torneo di calcio a 5 in memoria di Federico. Parteciperanno Gli amici di Aldro, la Curva Ovest di Ferrara, gli Ultras del Bologna, oltre a I Regaz di Marzabotto.

“Come Comune di Marzabotto e come volontari del centro giovanile – spiega la Sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi – da tanto tempo siamo in contatto con la famiglia e gli amici di Federico. Abbiamo dato il nostro aiuto per l’organizzazione di iniziative a Ferrara e concerti per ricordarlo e siamo sempre stati a sostegno della richiesta di giustizia e di verità per Federico. Abbiamo voluto dedicargli un luogo di ritrovo dove vengono svolte tantissime attività per i giovani, in modo che il suo ricordo rimanga sempre vivo. Oltre all’intitolazione del centro giovanile, verrà realizzato un murales a sua memoria”.