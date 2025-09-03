Il tour estivo di Paolo Belli fa tappa a Castel San Pietro Terme

Prosegue senza sosta il tour estivo 2025 di Paolo Belli. Appuntamento giovedì 11 settembre a Castel San Pietro Terme (BO) in Piazza XX Settembre alle ore 21. La serata è a ingresso libero e rientra nel Settembre Castellano, il tradizionale calendario di manifestazioni che da anni anima la vita culturale e sociale di Castel San Pietro Terme con spettacoli, concerti ed eventi per tutte le età.

«Anche quest’anno, con il Settembre Castellano, vogliamo offrire alla nostra comunità momenti di grande valore culturale e occasioni autentiche di condivisione. La presenza di Paolo Belli e della sua straordinaria Band rappresenta non solo un appuntamento musicale di altissima qualità, ma anche un omaggio alla musica dal vivo, alla sua energia, alla sua capacità di unire le persone attraverso emozioni vere. Portare a Castello un artista come Paolo Belli, con oltre 35 anni di carriera, significa scegliere uno spettacolo coinvolgente e adatto a tutte le generazioni. Il valore della sua orchestra, composta da musicisti di talento, e la forza della musica suonata dal vivo sono un patrimonio da custodire e promuovere, soprattutto in un tempo in cui troppo spesso l’autenticità rischia di lasciare spazio all’omologazione. Sarà una serata di festa, un’occasione per sentirci comunità, grazie al potere universale della musica».

In un momento storico in cui la musica sembra aver perso la propria anima umana e verace, Paolo festeggia oltre 35 anni di carriera tornando nelle piazze d’Italia con la sua Big Band, composta da 12 musicisti, per regalare quelle emozioni che solo la musica suonata, con la sua energia e imprevedibilità, sa trasmettere al pubblico.

In scaletta il nuovo singolo inedito, “Voglio tutto l’amore che c’è”, dal 20 giugno disponibile su tutte le piattaforme streaming, e naturalmente i suoi grandi successi amati dal pubblico come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri classici del panorama musicale italiano arrangiati in una nuova veste e caratterizzati dal suo sound inconfondibile, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il concerto di Paolo Belli da anni è garanzia di puro divertimento, fatto di ottima musica, gag improvvisate con i suoi musicisti e tanta energia.

La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.