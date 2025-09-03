mercoledì, 3 Settembre 2025
Edifici scolastici: la situazione a Massa Finalese

Bassa modeneseFinale EmiliaScuola
È iniziata oggi la fase conclusiva dei lavori sulla copertura dell’edificio che ospita la scuola primaria “Dalla Chiesa” in via Mascagni a Massa Finalese. L’intervento viene eseguito per eliminare definitivamente le infiltrazioni da acque meteoriche che da tempo immemorabile affliggono il plesso scolastico. Alla scuola dell’Infanzia Don Milani sono invece in corso da qualche settimana i lavori di rifacimento dei servizi igienici della sezione Arancio.

Inoltre, in tutti i plessi scolastici di Massa Finalese (Nido, Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), è stato eseguito un intervento di relamping, con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti (come lampade a incandescenza, alogene o fluorescenti) con nuovi sistemi a LED.

“L’obiettivo – spiega il vice sindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli – è quello di garantire ai frequentatori delle scuole una illuminazione più efficiente, ottenendo anche una significativa riduzione dei consumi energetici. Per il momento l’operazione di relamping ha riguardato le scuole di Massa Finalese, ma è nostra intenzione replicarla anche nelle scuole comunali del capoluogo”.

 

















