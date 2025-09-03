Da venerdì a domenica torna la Tirol Fest a Castelnovo Monti col lancio dello stinco

Torna anche quest’anno, per la 6ª edizione, il Campionato mondiale di lancio dello stinco a Castelnovo ne’ Monti, in occasione della Tirol Fest, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2025 presso l’Oratorio don Bosco. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto all’ Oratorio don Bosco.

Una festa di ‘ fine estate’, che saluta i turisti e coinvolge anche tanti residenti e amanti del buon cibo.

Un evento reso possibile dal lavoro di circa 200 volontari, tra giovani e adulti, provenienti anche da comuni vicini: impegnati in cucina, al bar, ai tavoli e nelle pulizie.

Una festa dell’Unità pastorale che è all’insegna di una atmosfera accogliente e una cucina tradizionale, fatta a mano, con un menù (naturalmente accompagnato da birra!) rigorosamente a tema: polenta, spätzle, würstel, bretzel e, naturalmente, stinco. Sarà proprio l’osso dello stinco l’oggetto del Campionato mondiale di lancio, che si svolgerà nel vicino campo storico “Valentino Mazzola”, sotto l’occhio vigile dei giudici CSI muniti di cordella metrica – e con infermieri e soccorritori sempre pronti, per ogni evenienza!

Il programma 2025: