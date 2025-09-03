CEAS “La Raganella”: oltre 2.400 studenti coinvolti nello scorso anno educativo. Le proposte scolastiche 2025/26

Si è concluso con numeri significativi l’anno scolastico 2024/25 per il CEAS “La Raganella”: sono stati 129 i progetti educativi realizzati, con il coinvolgimento di 13 scuole del territorio e oltre 2.400 studenti partecipanti. Dati che confermano il ruolo centrale del Centro di Educazione alla sostenibilità di Mirandola. Tra le iniziative più significative e partecipate, il progetto “A scuola con le piante”, che ha rafforzato il legame tra scuola e ambiente attraverso esperienze dirette nel verde e l’introduzione di piante da interno nelle aule, e “Nati per Camminare”, che ha coinvolto 1.800 alunni promuovendo abitudini di mobilità sostenibile casa-scuola.

Le attività per il 2025/26: sostenibilità, territorio e cittadinanza attiva

Il CEAS “La Raganella”, è un servizio accreditato dalla Regione Emilia Romagna e fornisce servizi gratuiti per Famiglie e Scuole. Per il nuovo anno scolastico, il CEAS ha ideato un programma articolato per tutti i gradi scolastici, capace di unire educazione all’aria aperta, scoperta del territorio, cittadinanza attiva, mobilità sostenibile e valorizzazione delle tradizioni locali.

Scuola dell’infanzia

“A scuola con le piante” : formazione docenti e coinvolgimento famiglie per trasformare i giardini scolastici in spazi verdi educativi e intriduzione di piante da interno nelle aule.

: formazione docenti e coinvolgimento famiglie per trasformare i giardini scolastici in spazi verdi educativi e intriduzione di piante da interno nelle aule. “Passeggiata in vigna” : visita alla fattoria “La Bastia” per conoscere la vendemmia e promuovere una sana alimentazione.

: visita alla fattoria “La Bastia” per conoscere la vendemmia e promuovere una sana alimentazione. “Nel bosco urbano della Favorita” : esperienza immersiva nella natura in occasione della Festa dell’Albero (21 novembre).

: esperienza immersiva nella natura in occasione della Festa dell’Albero (21 novembre). “A scuola in fiera” : laboratorio di maccheroni al pettine durante la Fiera di Maggio 2026.

: laboratorio di maccheroni al pettine durante la Fiera di Maggio 2026. “Talpetta Gea e il gioco della terra”: lettura interattiva e laboratorio sulla prevenzione sismica.

Scuola primaria

“Cartesio e i supercustodi della città” : spettacolo teatrale per riflettere sull’uso e cura degli spazi pubblici.

: spettacolo teatrale per riflettere sull’uso e cura degli spazi pubblici. “Un giardino per le api” : due incontri per conoscere il ruolo degli impollinatori.

: due incontri per conoscere il ruolo degli impollinatori. “Streets for kids” : festa della mobilità sostenibile il 24 ottobre alla scuola di via Pietri.

: festa della mobilità sostenibile il 24 ottobre alla scuola di via Pietri. “Carta crea carta e I bottoni? Li cuciamo noi” : laboratori di riciclo e riuso.

e : laboratori di riciclo e riuso. “Come un naturalista, Il regno dei funghi, Esploratori di valle, Cittadini attivi con gli Ecobusters, Impastiamo il maccherone”: progetti tra biodiversità, acqua, gastronomia e cittadinanza ambientale.

Scuola secondaria di I grado

“Streets for kids” : con ciclofficina e attività per i mobility manager scolastici.

: con ciclofficina e attività per i mobility manager scolastici. “Il taccuino del naturalista” : osservazioni botaniche e faunistiche nelle Valli Mirandolesi.

: osservazioni botaniche e faunistiche nelle Valli Mirandolesi. “Licheni sentinelle dell’ambiente e Lezioni di bonifica con il Burana” : percorsi scientifici sul territorio.

e : percorsi scientifici sul territorio. “Stardust: polvere di stelle”: spettacolo sul cambiamento climatico, realizzatonin collaborazione con l’Ufficio Cultura (13 Ottobre, Auditorium Montalcini).

Scuola secondaria di II grado

“Ruote ribelli: sulle tracce di Alfonsina” : progetto tra storia, parità di genere e mobilità sostenibile.

: progetto tra storia, parità di genere e mobilità sostenibile. “A scuola in natura” : costruzione di spazi educativi all’aperto con falegnami e educatori.

: costruzione di spazi educativi all’aperto con falegnami e educatori. “Impastiamo il maccherone e Studenti guide a Mirandola”: valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale.

“Anche quest’anno il CEAS si conferma una risorsa educativa e culturale preziosa per il nostro territorio – afferma l’Assessore alla Promozione del Territorio Marco Donnarumma – Promuovere sostenibilità, cittadinanza e consapevolezza ambientale nelle scuole significa costruire basi solide per il futuro della nostra comunità.”