Bagnolo, attiva la Guardia Medica Straordinaria per la festa del paese

L’Ausl informa che lunedì 8 settembre 2025, in occasione della Festa del Comune di Bagnolo, sarà attiva dalle ore 8 alle ore 20 la Guardia Medica Straordinaria per i pazienti dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri che hanno l’ambulatorio nel Comune. Per richiedere il Servizio di Guardia Medica sarà possibile contattare il numero unico 0522/290001.
