Alcuni appuntamenti previsti ad Albinea nel weekend del 6/7 settembre

Si intitola “Niente è separato” la mostra di Giuliano Davoli che verrà inaugurata il 6 settembre, alle ore 11, in sala civica e resterà visitabile fino al 21 dello stesso mese. In mostra sarà presente un’opera dedicata a Gaza.

“Sono ormai un vecchio che si addormenta davanti la tv, ma è troppo tempo che le immagini di Gaza interrompono le mie apnee notturne – spiega l’artista – Gaza: ovunque corpi innocenti straziati, macerie su macerie, terrificanti, le immagini dal satellite mi provocano ansia e rabbia, una grigia coltre di polvere avvolge tutto, mi sento con vergogna impotente a tutto questo. Porgo con questa mia opera un modesto tributo a tutti morti di Gaza”.

Sabato 6 e domenica 7 settembre l’associazione Albinea Live organizzerà due iniziative all’interno della Fiera della Fola.

La prima sarà la “Alive’s Night, revival anni 2000” che si terrà sabato dalle ore 22 a mezzanotte in piazza Cavicchioni. Ci saranno musica e ballo al ritmo delle più belle hit del primo e secondo decennio del secolo insieme agli Wrong Decade.

Il giorno successivo, dalle ore 21 a mezzanotte, sempre in piazza, ci sarà la seconda “Alive’s Night”, ma questa volta “Rock e Folk” con gli Alzamantes, che porteranno al pubblico sonorità tradizionali italiane ed europee riproposte in un format rock. Ci si potrà scatenare nella danza insieme a Reggio Balla.

Domenica 7 settembre, alle ore 18.30, si terrà un silent reading party in vigna all’azienda Agricola Podere Broletto di via Monsignor Tondelli 27/A di Albina.

Ogni partecipante potrà portare un proprio libro e leggere in silenzio e senza cellulare per un’ora.

Al termine si condividerà la propria esperienza di lettura. Il consiglio è di portare anche un telo o un cuscino per leggere comodamente tra i filari della vigna, oltre a una luce da lettura.

L’iniziativa ha un costo di 15 euro, comprensivo di cassettina di benvenuto, per cominciare il party con un aperitivo. Il ritiro della cassetta sarà in agriturismo tra le ore 18.30 e le ore 18.45.

La prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.albinea.re.it / 0522 590232

In caso di maltempo l’iniziativa, che rientra nel programma della fiera della Fola, sarà annullata.