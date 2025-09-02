Sequestrati ad un imprenditore modenese oltre 500 kg di derivati della canapa sativa

Nella giornata di giovedì scorso 28 agosto, a Modena, militari del Comando Provinciale della

Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 kg di derivati

della canapa sativa, nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light.

Il sequestro giunge all’esito di un’attività d’iniziativa svolta dal I Gruppo di Bologna in

relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network.

Questa Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia

Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope (violazione dell’art. 73 del DPR 309/909).

L’indagato, comunque, è da considerarsi presunto innocente sino a sentenza irrevocabile

di condanna.