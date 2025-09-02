martedì, 2 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaSequestrati ad un imprenditore modenese oltre 500 kg di derivati della canapa...





Sequestrati ad un imprenditore modenese oltre 500 kg di derivati della canapa sativa

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

L'uomo opera nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella giornata di giovedì scorso 28 agosto, a Modena, militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 kg di derivati
della canapa sativa, nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light.

Il sequestro giunge all’esito di un’attività d’iniziativa svolta dal I Gruppo di Bologna in
relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network.
Questa Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia
Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope (violazione dell’art. 73 del DPR 309/909).

L’indagato, comunque, è da considerarsi presunto innocente sino a sentenza irrevocabile
di condanna.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.