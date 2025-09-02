Sequestrati ad un imprenditore modenese oltre 500 kg di derivati della canapa sativa

Nella giornata di giovedì scorso 28 agosto, a Modena, militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Bologna hanno proceduto al sequestro di oltre 500 kg di derivati
della canapa sativa, nei confronti di un imprenditore modenese operante nel settore del commercio via internet di prodotti derivanti della canapa light.
Il sequestro giunge all’esito di un’attività d’iniziativa svolta dal I Gruppo di Bologna in
relazione alle esportazioni verso il Regno Unito da parte di società operanti nel commercio via internet, sviluppata attraverso l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network.
Questa Procura ha provveduto alla convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla Polizia
Giudiziaria. L’imprenditore è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope (violazione dell’art. 73 del DPR 309/909).
L’indagato, comunque, è da considerarsi presunto innocente sino a sentenza irrevocabile
di condanna.