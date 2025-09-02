martedì, 2 Settembre 2025
San Giovanni in Persiceto: ruba prodotti di poco valore al supermercato e sferra un pugno all’addetto alla sicurezza

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 28enne tunisino, residente nel modenese, per rapina impropria. L’arresto è stato eseguito durante un controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando in viale della Repubblica. Alla vista dei Carabinieri, una cliente del Centro commerciale “Porta Marcolfa” gli ha fatto cenno di avvicinarsi, informandoli che due persone si stavano picchiando.

I Carabinieri sono intervenuti separando i due soggetti e identificandoli nel 28enne tunisino e nell’addetto alla sicurezza del centro commerciale, 53enne italiano. In seguito, dopo aver raccolto le testimonianze e ricostruito i fatti, i Carabinieri hanno accertato che il 28enne era uscito dal centro commerciale senza pagare un deodorante e altri prodotti di poco valore che aveva prelevato dagli scaffali del Superstore Coop e vistosi bloccato dall’addetto alla sicurezza, lo aveva aggredito con un pugno in faccia per guadagnarsi la fuga. Soccorso dai sanitari del 118, l’addetto alla sicurezza ha riportato sette giorni di prognosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile è stato processato con rito direttissimo. In sede di processo, l’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. La pena è stata sospesa e il 28enne è stato rimesso in libertà.

















